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محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.
الاتحاد والصربي "بريجوفيتش".. اتفاق على الانفصالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:42 PM
اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، على فسخ التعاقد بينهما، بالتراضي وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والقادمة.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تُسابق إدارة الاتحاد الزمنَ من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورنادو محترف الفريق الجديد، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.
، الاتحاد والصربي "بريجوفيتش".. اتفاق على الانفصال ،
المصدر : الخليج 365
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