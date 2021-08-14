، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والآسيوي للدراجات ،

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وقّع الاتحادان السعودي والآسيوي للدراجات اليوم، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما، وتطوير لعبة الدراجات الهوائية.
وجرت مراسم التوقيع الثنائية بين كل من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، ورئيس الاتحاد الآسيوي أسامة بن أحمد الشعفار، بحضور الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي أسماء بنت جاسر الجاسر، ورئيسة لجنتي النسائية والتسويق بالاتحاد الآسيوي نورة بنت حسن الجسمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مبدأ التعاون، من خلال دعم وتطوير لعبة الدراجات الهوائية على المستويين السعودي والآسيوي؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، ويشمل ذلك تأهيل اللاعبين والمدربين والحكام.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، أن القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
وأضاف أن هذا التعاون المثمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي، يهدف لإيجاد برامج مشتركة لتطوير اللعبة، وإعداد رياضيين محترفين، وإشراكهم في المعسكرات والبطولات، وتأهيل حكام من منتسبي الطرفين، والارتقاء برياضة الدراجات النسائية وتطويرها.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية تخدم لعبة الدراجات الهوائية؛ مضيفًا أن الطموح كبير وبلا حدود في تحقيق المزيد من التطور لمسيرة الدراجة الآسيوية على المستويين الإقليمي والدولي في ظل الخطط والبرامج الميدانية المتطورة التي تحظى بها اللعبة.
توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والآسيوي للدراجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
وقّع الاتحادان السعودي والآسيوي للدراجات اليوم، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما، وتطوير لعبة الدراجات الهوائية.
وجرت مراسم التوقيع الثنائية بين كل من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، ورئيس الاتحاد الآسيوي أسامة بن أحمد الشعفار، بحضور الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي أسماء بنت جاسر الجاسر، ورئيسة لجنتي النسائية والتسويق بالاتحاد الآسيوي نورة بنت حسن الجسمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مبدأ التعاون، من خلال دعم وتطوير لعبة الدراجات الهوائية على المستويين السعودي والآسيوي؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، ويشمل ذلك تأهيل اللاعبين والمدربين والحكام.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، أن القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
وأضاف أن هذا التعاون المثمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي، يهدف لإيجاد برامج مشتركة لتطوير اللعبة، وإعداد رياضيين محترفين، وإشراكهم في المعسكرات والبطولات، وتأهيل حكام من منتسبي الطرفين، والارتقاء برياضة الدراجات النسائية وتطويرها.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية تخدم لعبة الدراجات الهوائية؛ مضيفًا أن الطموح كبير وبلا حدود في تحقيق المزيد من التطور لمسيرة الدراجة الآسيوية على المستويين الإقليمي والدولي في ظل الخطط والبرامج الميدانية المتطورة التي تحظى بها اللعبة.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
04:35 PM
لتعزيز تعاونهما في تطوير اللعبة
وقّع الاتحادان السعودي والآسيوي للدراجات اليوم، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما، وتطوير لعبة الدراجات الهوائية.
وجرت مراسم التوقيع الثنائية بين كل من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، ورئيس الاتحاد الآسيوي أسامة بن أحمد الشعفار، بحضور الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي أسماء بنت جاسر الجاسر، ورئيسة لجنتي النسائية والتسويق بالاتحاد الآسيوي نورة بنت حسن الجسمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مبدأ التعاون، من خلال دعم وتطوير لعبة الدراجات الهوائية على المستويين السعودي والآسيوي؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، ويشمل ذلك تأهيل اللاعبين والمدربين والحكام.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، أن القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبتوجيهات ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
وأضاف أن هذا التعاون المثمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي، يهدف لإيجاد برامج مشتركة لتطوير اللعبة، وإعداد رياضيين محترفين، وإشراكهم في المعسكرات والبطولات، وتأهيل حكام من منتسبي الطرفين، والارتقاء برياضة الدراجات النسائية وتطويرها.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية تخدم لعبة الدراجات الهوائية؛ مضيفًا أن الطموح كبير وبلا حدود في تحقيق المزيد من التطور لمسيرة الدراجة الآسيوية على المستويين الإقليمي والدولي في ظل الخطط والبرامج الميدانية المتطورة التي تحظى بها اللعبة.
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المصدر : الخليج 365
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