محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة. كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-14 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة. 14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 05:05 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة. ، كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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