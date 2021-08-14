، زلزالان قويان يضربان شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية وهايتي في بحر الكاريبي ،

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ضرب زلزالان قويان، اليوم السبت، شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة، وهايتي في بحر الكاريبي.
وطبقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل؛ فإن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات، مركزه كان على عمق 10كم؛ في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6.9 درجات؛ مشيرة إلى أنه وقع على بُعد نحو 117كم من بلدة بيريفيل.
وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه لم يصدر تحذير من تسونامي في أعقاب الزلزال.
وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن تسجيل هزة قوتها 7.6 درجات في منطقة جزيرة هايتي في بحر الكاريبي؛ فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع في غرب هايتي على بُعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات.
ولم يصدر تحذير من تسونامي بعد هذا الزلزال أيضًا، كما لم ترد بعدُ معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
زلزالان قويان يضربان شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية وهايتي في بحر الكاريبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
ضرب زلزالان قويان، اليوم السبت، شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة، وهايتي في بحر الكاريبي.
وطبقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل؛ فإن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات، مركزه كان على عمق 10كم؛ في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6.9 درجات؛ مشيرة إلى أنه وقع على بُعد نحو 117كم من بلدة بيريفيل.
وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه لم يصدر تحذير من تسونامي في أعقاب الزلزال.
وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن تسجيل هزة قوتها 7.6 درجات في منطقة جزيرة هايتي في بحر الكاريبي؛ فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع في غرب هايتي على بُعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات.
ولم يصدر تحذير من تسونامي بعد هذا الزلزال أيضًا، كما لم ترد بعدُ معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
04:51 PM
لم يصدر تحذير من تسونامي
ضرب زلزالان قويان، اليوم السبت، شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة، وهايتي في بحر الكاريبي.
وطبقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل؛ فإن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات، مركزه كان على عمق 10كم؛ في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6.9 درجات؛ مشيرة إلى أنه وقع على بُعد نحو 117كم من بلدة بيريفيل.
وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، أنه لم يصدر تحذير من تسونامي في أعقاب الزلزال.
وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن تسجيل هزة قوتها 7.6 درجات في منطقة جزيرة هايتي في بحر الكاريبي؛ فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع في غرب هايتي على بُعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات.
ولم يصدر تحذير من تسونامي بعد هذا الزلزال أيضًا، كما لم ترد بعدُ معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.
، زلزالان قويان يضربان شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية وهايتي في بحر الكاريبي ،
المصدر : الخليج 365
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