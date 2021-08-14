شكرا لمتابعة خبر عن رسائل عامة توضح خطورة تداول المعلومات الخاطئة بعد إطلاق "لا يخدعونك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

حذر الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، من المعلومات الخاطئة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن لقاح كورونا

وقال عادل باعيسى:"يوجد رسائل عامة توضح خطورة تداول المعلومات الخاطئة في منصات التواصل الاجتماعي؛ وكذلك توجد رسائل متخصصة للرد على تلك الأخبار المتداولة كل ذلك من خلال قالب إبداعي غير تقليدي في إيصال الرسالة التوعوية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة الصحة حملة "لايخدعونك" لنشر الوعي ضد المعلومات الخاطئة التي يروجها البعض لأغراض غير معلومة.