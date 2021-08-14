شكرا لمتابعة خبر عن استخراج دودة من "خد" طفل في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

استخرج الأطباء في واقعة غريبة في الطائف "دودة" طولها 2 سم كانت متواجدة داخل "خد" طفل في الثامنة من عمره.

وعاني الطفل من ألم مستمر وتورم في الخد الأيسر فاستقبله قسم الطوارئ وتم عمل إجراء الكشف المبدئي عليه، وعمل صورة أشعة للمنطقة ليتبين وجود دودة تحت الجلد.

ومن جانبه، قال سراج الحميدان، المتحدث الرسمي بصحة الطائف، أنه تم استدعاء أطباء جراحة الأطفال الذين قاموا بإخراج الدودة.

كما أكد أنه تم تنظيف المكان مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل، مشيرًا إلى أن حالة الطفل مستقرة وقد غادر المستشفى دون الحاجة إلى التنويم.