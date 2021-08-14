شكرا لمتابعة خبر عن رسائل توعوية للطلاب خلال عودتهم للمدارس بعد جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، مجموعة من الرسائل التوعوية التي تم الطلاب خلال عودتهم للمدارس بعد جائحة كورنا.

وأوضح "باعيسي" أنه يمكن الوقابة من عدوى كورونا بغسل اليدين بالماء والصابون بإنتظام والنظافة الشخصية وتغطية الانف والفم عند السعال والعطس وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض امراض الجهاز التنفسي، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية.

أما عن زيادة الانتاجية في المذاكرة، فأبان الاستشاري النفسي أن زيادة الانتاجية في المذاكرة تتم من خلال تحديد وقت لانجاز مهام المذاكرة وتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة والنهوض والتحرك بعد الانتهاء من كل مهمة.

كما يجب الاكثار من شرب السوائل وخاصة الماء يساعد على تحسين الذاكرة وتحسين عملية الهضم والتركيز لفترة اطول، والتأكد من تناول وجبة الافطار وذلك من خلال تقديمها له في المنزل ومن المهم أن تحتوي على البروتينات والنشويات والخضار والفواكة.

كما أشار "باعبسي" إلى ضرورة إجراء فحص العين للتأكد من سلامة العينين والتي تزيد من التحصيل الدراسي خلال العام، وأخذ قسط كافي من النوم يساعد على زيادة التحصيل الدراسي.