شكرا لمتابعة خبر عن مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع قضية إنقاذ غلا وإخوانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع هاشتاج "انقذوا غلا واخوانها من أمها وأبوها" الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر".

وقالت "غلا" في استغاثتها بالمتابعين: "أبوي كان راح يذبحني.. خنقني خنق مو طبيعي حتى ضربني على بطني وضربني على قلبي وأمي ضربت وأختي الصغيرة".

وتابعت: "وأمي دفتها من الدرج وحمدالله أخوي شافها ولحق عليها أنا ما قدرت أسوي شئ لأن أبوي كان خانقني وجاء فيصل ووخر أبوي وأبوي ضربه كف وطاح.. تكفون ساعدونا وأفعوا الهاشتاق اللي بحطه".

ورد مركز بلاغات العنف الأسري على الرسائل الواردة بشأن قضية "غلا" واخواتها قائلاً: " جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.. شاكرين ومقدرين حرصكم".