شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم، موضحا أن درجة الحرارة في الأحساء والخرج 48، والدمام 47.4.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن درجة حرارة الرياض وصلت إلى 47، بينما والقيصومة وحفر الباطن والمدينة وينبع 46، والقصيم 45.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الامطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.