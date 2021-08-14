شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل:"يسبب وفاة أكثر من مليون طفل سنويا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور محمد حبيب الله قاري، إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًا 8 ملايين مدخن منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

وأوضح الدكتور محمد قاري أن التدخين سواء السلبي او الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وأضاف المختص ان الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم.