شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بالبوسنة يعلن وصول جثمان المواطن محمد صالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساراييفو (صدى):

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة البوسنة والهرسك، أسامة الاحمدي، وصول جثمان المواطن السعودي محمد صالح عدلان آل عباس، إلى المملكة اليوم السبت، ومن المقرر أن يتم دفنه مساء اليوم.

وأضاف الأحمدي خلال مداخلة له في قناة الإخبارية، أن الحالة الصحية للمصابين السعوديين مستقرة. وأنهما يتلقيان الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات مدينة بيهاتش.

ولفت إلى أنه من المقرر نقل المصابين إلى سراييفو أولًا ثم إلى السعودية فيما بعد.