«الأرصاد»: 9 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد، إن 9 مدن سجلت اليوم السبت الأعلى حرارة في المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن مدينتي الأحساء والخرج حلتا في المركز الأول بـ48 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 47.4، والرياض 47، والقيصومة وحفر الباطن والمدينة المنورة وينبع 46، والقصيم 45.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من العمل تحت أشعة الشمس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث تم تسجيل 51 درجة مئوية في الدمام.

وقال المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إن درجات الحرارة وصلت أمس الجمعة في الدمام إلى 51 درجة مئوية في الظل، وتوقع استمرار الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة، اليوم السبت، على القطاع الشرقي من المملكة.

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