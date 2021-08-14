فلكية جدة: شهب البرشاويات تزين سماء السعودية حتى 24 أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد حاليًا واحدة من أفضل زخات الشهب (البرشاويات) في العام 2021.

وأضاف رئيس فلكية جدة لـ«العربية» أن شهب البرشاويات تنشط خلال الليالي من 17 إلى 24 أغسطس، عندما تمر الأرض عبر الحطام من المذنب ( سويفت توتال) مصدر شهب البرشاويات السنوية.

وأوضح أن البرشاويات تنتج شهبًا شديدة اللمعان (الكرات النارية) مثل لمعان المشتري أو الزهرة، وأنه لا يوجد مذنب ينتج شهبًا مثلما يفعل المذنب (سويفت توتال)، بسبب ضخامة نواته التي يبلغ قطرها 26 كيلومترًا، ويتفتت بشكل طبيعي إلى أجزاء أكبر.

وأشار أبوزاهرة إلى أن رصد شهب البرشاويات يتم من مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدن، مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج، ويمكن البدء برؤية شهب البرشاويات ما بعد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، عند مراقبة الأفق الشرقي، وتزداد الشهب بعد منتصف الليل.

وحول سبب تسميتها بالبرشاويات، قال رئيس فلكية جدة، إن ذلك بسبب اندفاعها ظاهرياً من أمام نجوم (برشاوش)، مع العلم أنه لا توجد علاقة بين شهب البرشاويات ومجموعة نجوم برشاوش، فهو مجرد انتظام في السماء من منظورنا على الأرض.

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