الصحة: تراجع حالات كورونا النشطة.. والحرجة تسجل 1360حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1360 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 1367 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا حيث تم تسجيل 7575 حالة، مقارنة بأمس، حيث تم تسجيل 8628 حالة وذلك بانخفاض قدره 1053 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 609 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1651 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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