أخبار السعودية.. مصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة.. وضبط 12 ألف مخالف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 م منها: ضبط 12 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع، ومصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة وسجنهم 24 عامًا.

الداخلية: ضبط 12 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط (12862) مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعلم وأمن الحدود، خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الحملات الأمنية المشتركة بجميع مناطق المملكة.

النيابة العامة: مصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة وسجنهم 24 عامًا

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن مصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة، وسجنهم 24 عامًا.

إعادة افتتاح 6 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها من كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

الجوازات توضح آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين بالخارج إلكترونيًّا

أوضحت المديرية العامة للجوازات ألية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، ردًا على استفسارات المقيمين.

فلكية جدة: شهب البرشاويات تزين سماء السعودية حتى 24 أغسطس

قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد حاليًا واحدة من أفضل زخات الشهب (البرشاويات) في العام 2021.

«العنف الأسري» يتجاوب مع حالة تعنيف «علا وأخواتها»

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، مع حالة فتاة تدعى «علا» تم تعنيفها هي وإخوتها من قبل والديهم، مؤكدا أنه جار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

«الأرصاد» تحذر من العمل تحت أشعة الشمس بالشرقية

حذر المركز الوطني للارصاد من العمل تحت أشعة الشمس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث تم تسجيل 51 درجة مئوية في الدمام.

صحة عسير: 453 ألف مستفيد من عيادات «تطمن»

ذكرت الشؤون الصحية بمنطقة عسير أن (453908) أشخاص استفادوا من خدمات عيادات (تطمن) منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

استشاري أمراض معدية يتوقع موعد نهاية جائحة كورونا بالسعودية

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد عليلة، إنَّ تلقِّي جرعتين من لقاح كورونا لكل أفراد المجتمع، يعجل بنهاية الجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر بالمملكة.

59.4 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و96.8% نسبة التعافي بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا بالخليج بلغت أكثر من 59.4 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 96.8%.

تنبيهان من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع

أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع، حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.

أمانة الرياض تستقبل 13 ألف بلاغ خلال 7 أيام منهم 902 بلاغات خطيرة

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) أنه تلقى أكثر من 13 ألف بلاغ خلال 7 أيام (من 1 – 7 أغسطس 2021م)، بنسبة تنفيذ 83%.

الحصيني: أجواء حارّة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.. وأمطار على 4 مرتفعات

كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن الحالة المناخية المتعلقة باليوم السبت، حيث أشار إلى أن الأجواء ستكون حارّة جدًّا خلال النهار، وذلك على معظم المناطق، فيما ستكون معتدلة خلال أوقات الفجر.

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