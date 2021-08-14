5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. والرياض في المقدمة بـ 161 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 161 إصابة جديدة، من إجمالي 609 حالات، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 106 حالات، والشرقية 74 حالة، وجازان 55 حالة، وعسير 48 حالة، والقصيم 42 حالة، والمدينة المنورة 30 حالة، ونجران 28 حالة، والباحة 15 حالة، وحائل والحدود الشمالية 14 حالة لكل منها، وتبوك 12 حالة، والجوف 10 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1651 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تخطى 31.3 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

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