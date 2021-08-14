بالفيديو.. طبيب: وفاة مليون شخص سنويًا بسبب التدخين والأطفال الأكثر تأثرًا

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد حبيب الله قاري، إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًا 8 ملايين مدخن منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

وأضاف الدكتور قاري لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، أن التدخين سواء السلبي او الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وأوضح ان الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم.

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