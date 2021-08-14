الصحة: 609 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 8399 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى537983 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 522009 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8399 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 31.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، أنَّ الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحات كورونا تختفي بعد يوم أو يومين، مشيرة إلى ضرورة الذهاب لطبيب في حالة استمرارها لأكثر من ذلك.

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