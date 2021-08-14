إعادة افتتاح 6 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة أنَّ مجموع ما تمَّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ189 يومًا الماضية، وصل إلى 2002 مسجد.

وأوضحت أنَّ المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وأشارت إلى أنَّ تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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