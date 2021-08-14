بالفيديو.. القبض على الجناة في 6 جرائم ابتزاز وطعن وتهريب أموال

الرياض - محمد عبدالله - تمكّن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب 6 جرائم، بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين الابتزاز والطعن بسكين وتهريب أموال.

ذكر الأمن العامّ -عبر تويتر- أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمّ القبض على مواطن اعتدى على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاة الزوجة وإصابة الطفل بجروح طفيفة، نتيجة خلاف بينهما.

ـ تمّ القبض على مواطن ابتز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تمّ القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية نشر مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها.

ـ تمّ القبض على أربعة مقيمين من الجنسيتين السورية والبنجلاديشية، روجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وقدرتهم على تحديث الحالة الصحية لمصابي كورونا عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.

ـ تمّ القبض على مواطن ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف أربعة أجهزة رصد آلي.

ـ تمّ القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبا جريمة جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وتحويلها الى خارج المملكة، مقابل عمولة محددة.

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