الجوازات توضح ألية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين بالخارج إلكترونيًّا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات ألية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، ردًا على استفسارات المقيمين.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

وكانت الجوازات السعودية قد أكدت أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما مدة هوية مقيم أقل من 90 يوماً، لافتة إلى أن تمديد التأشيرة يتطلب تجديد هوية مقيم لتمديد التأشيرة بالمدة المطلوبة.

وأشارت الجوازات إلى أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، تجدَّد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة (أبشر) التابعة لصاحب العمل.

اقرأ أيضًا:

«الجوازات» تحدد شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

4 خطوات لتحديث بيانات جواز سفر الوافدين