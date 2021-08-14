النيابة العامة تكشف تفاصيل قضية تحويل 140 مليون ريال للخارج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت النيابة العامة، عن مصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة أحدهم مواطن، وسجنهم 24 عامًا، وذلك في قضية عسل أموال.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إنَّ التحقيقات تمَّت مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال؛ أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع وافدين؛ بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية، من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال؛ وهو ما يعدّ جريمة وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وأضاف المصدر، أنَّ الحكم القضائي صدر بإدانة الجناة بالتهم المنسوبة لهم، وسجنهم لمُدَد بلغت 24 عامًا، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

وأشار إلى أنَّ منطوق الحكم، تضمن مصادرة قيمةٍ مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من ١٤٠ مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تُسوِّل له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة: مصادرة 140 مليون ريال من 4 جناة وسجنهم 24 عامًا