الخارجية الكويتية: ندعم كل ما تتخذه السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها

أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية ، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أعربت عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة".

وأوضح البيان أن ما تقوم به جماعة "أنصار الله" اليمنية من استهداف أمن السعودية "يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وقال البيان إن هذا الاستهداف "يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها"، حسب تعبير البيان.

وشدد البيان على أن الكويت تعلن "وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".

** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك.