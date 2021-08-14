3 مناطق تسجل 341 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7575

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1651) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (522009) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7575) حالة من بينها (1360) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (537938) حالة، توفي منهم (8399) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (609) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 161، منطقة مكة المكرمة 106، المنطقة الشرقية 74، منطقة جازان 55، منطقة عسير 48.

كما سجلت منطقة القصيم 42 ومنطقة المدينة المنورة 30، ومنطقة نجران 28، منطقة الباحة 15، منطقة حائل 14، منطقة الحدود الشمالية 14، منطقة تبوك 12، منطقة الجوف 10 حالات.



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