جامعة الحدود الشمالية تعلن ترقية الرغبات للطلبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل بأنه تم ترقية الرغبات للطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الترقية للقبول الجامعي 1443هـ، معلنة أقل النسب الموزونة بعد الترقيات لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

إجراءات تأكيد القبول

ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى ضرورة تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية في موعد أقصاه يوم غد ، مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.

النسب الموزونة في جامعة الحدود الشمالية

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين 95.22 وللبنات 96.20، وفي كلية العلوم الطبية للبنين 89.06 وللبنات 92.92، بينما في التمريض للبنين 92.16 وللبنات 93.84, معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية.

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