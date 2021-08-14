النيابة العامة : سجن 4 جناة 24 عاماً ومصادرة 140 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أمرت النيابة العامة بحبس مواطن و3 وافدين 24 عامًا ومصادرة 140 مليون ريال بعدما مكن متابعات الخليج 365 الوافدين من حسابات بنكية لعدد من الكيانات التجارية مقابل حصوله على 30 ألف ريال شهريًا.

تفاصيل بيان النيابة العامة

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم مواطن والآخرون وافدون، أثبتت قيام متابعات الخليج 365 بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

السجن والإبعاد والمنع من السفر

وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع متابعات الخليج 365 من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

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