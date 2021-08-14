روسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية كورونا بـ819 حالة

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سجلت روسيا 819 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعد أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس، وليناهز إجمالي الوفيات 170 ألف حالة حتى الآن.

حالات كورونا في روسيا

وبحسب بيان صادر عن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا فقد تم تسجيل 22144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6579212 حالة”، ما يشير أيضا إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس 22277 حالة

وأوضح البيان أن “العاصمة موسكو سجلت 2317 إصابة جديدة بجائحة “كوفيد-19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلا للإصابات تليها سانت بطرسبرغ بـ 1823 حالة وضواحي موسكو بـ 1307 حالات”.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أوضحت أمس أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد يرجع إلى السلالة الجديدة من “كوفيد-19” ودرجات الحرارة المرتفعة.

حالات التعافي

فيما أشار البيان إلى أنه “بلغ إجمالي حالات التعافي 5867890 بعد خروج 19550 مريضا من المستشفيات منذ الأمس”.

يذكر أن روسيا سجلت قبل عام تقريبًا أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد-19″، والذي طوره مركز “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وسمي اللقاح “سبوتنيك V”.