فضل صيام يوم عاشوراء وما يستحب فيه من عبادات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

صيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، المبارك كما أن فضل صيام يوم عاشوراء ثابت بالأحاديث النبوية الشريفة.

فضل صيام شهر الله المحرم

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم.”.

فضل صوم يوم عاشوراء

وعن فضل صوم يوم عاشوراء قال النبي -صلى الله عليه وسلم “صيام يوم عاشوراء أحتسِبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله”. أخرجه مسلم في صحيحه ويستحب في هذا الشهر الحرام الإكثار من ألوان القرب.

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة عبدالله خياط ، قال في خطبة الجمعة يوم أمس من المسجد الحرام ، إن افتتاح العام الجديد بالطاعة كما اختُتِم العام المُنصرِم بطاعة الحج والعمرة وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وغير ذلك من ألوان القُرَب، مُشعِرٌ بأن عمر المسلم كله بدءًا ونهايةً عامرٌ بطاعة الله، رَطبٌ بذكره.

صيام التاسع مع العاشر

حول سنة النبي في صيام يوم عاشوراء قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ، أمس في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : أن السنة هي صيام التاسع مع العاشر كما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ورد في فضل عاشوراء وما عداه من أحداث عبادات في هذا اليوم، فلم يثبت به شيء، وهو بدعة منكرة لا دليل عليها من القرآن والسنة، والخير كل الخير، فيما ثبت به الدليل القاطع.

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