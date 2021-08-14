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نصحت وزارة الصحة، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
وكانت "الصحة" قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (609) حالات مؤكدة، وتعافي (1651) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (537983) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (522009) حالات.
وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8399) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 03:52 PM
الوزارة أعلنت آخر أرقام الفيروس بالمملكة"الصحة" تنصح باستكمال جرعتيْ لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس
نصحت وزارة الصحة، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
وكانت "الصحة" قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (609) حالات مؤكدة، وتعافي (1651) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (537983) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (522009) حالات.
وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8399) حالة "يرحمهم الله جميعًا".
، "الصحة" تنصح باستكمال جرعتيْ لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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