، مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تُحذّر من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذّرت الحكومة الأمريكية مجددًا، أمس، من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي؛ لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).
وبيّنت وزارة الأمن الداخلي، أنه قبيل ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، نشر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية مؤخرًا، أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ أربع سنوات من مجلته الدعائية "إنسباير".
وأضافت أن ذلك يدل على أن المنظمات الإرهابية الأجنبية تُواصل جهودها لتلقينٍ عقائديّ لأفراد متمركزين في الولايات المتحدة، وقد يكونون عُرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة.
وعدّلت وزارة الأمن الداخلي مذكرةً صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير، بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وركّزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.
كما عدّلت هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال متطرفين، رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء "كوفيد-19"، لشن هجمات عنيفة.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور متحورات "كوفيد-19" مع احتمال عودة القيود الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كدافع لشنّ هجمات.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 03:41 PM
رصدت تلقينًا عقائديًّا لمتشددين مقيمين على أراضيهامع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تُحذّر من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي
حذّرت الحكومة الأمريكية مجددًا، أمس، من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي؛ لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).
وبيّنت وزارة الأمن الداخلي، أنه قبيل ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، نشر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية مؤخرًا، أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ أربع سنوات من مجلته الدعائية "إنسباير".
وأضافت أن ذلك يدل على أن المنظمات الإرهابية الأجنبية تُواصل جهودها لتلقينٍ عقائديّ لأفراد متمركزين في الولايات المتحدة، وقد يكونون عُرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة.
وعدّلت وزارة الأمن الداخلي مذكرةً صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير، بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وركّزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.
كما عدّلت هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال متطرفين، رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء "كوفيد-19"، لشن هجمات عنيفة.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور متحورات "كوفيد-19" مع احتمال عودة القيود الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كدافع لشنّ هجمات.
، مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تُحذّر من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تُحذّر من أجواء حادة لتهديدٍ إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.