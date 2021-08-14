، فيديو "في قبضة رجال الأمن" يكشف تفاصيل عدد من الضربات الأمنية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بالاعتداء على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة؛ وذلك نتيجة خلاف بينهما.
وتَضمن الفيديو القبض على مواطن بالرياض قام بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتمل الفيديو كذلك على القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في مكة المكرمة ينشر مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها.
وأشار المقطع إلى القبض على (4) مقيمين؛ اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلاديشية في الرياض، يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.
ولفت إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف (4) أجهزة رصد آلي "ساهر".
وأشار إلى القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة؛ حيث ضُبِط بحوزتهم مبلغ (26.750) ألف ريال.— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) August 14, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/ovfVE381Tp
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 03:34 PM
الإطاحة بمواطن بالرياض قام بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعيفيديو "في قبضة رجال الأمن" يكشف تفاصيل عدد من الضربات الأمنية
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بالاعتداء على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة؛ وذلك نتيجة خلاف بينهما.
وتَضمن الفيديو القبض على مواطن بالرياض قام بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتمل الفيديو كذلك على القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في مكة المكرمة ينشر مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها.
وأشار المقطع إلى القبض على (4) مقيمين؛ اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلاديشية في الرياض، يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.
ولفت إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف (4) أجهزة رصد آلي "ساهر".
وأشار إلى القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة؛ حيث ضُبِط بحوزتهم مبلغ (26.750) ألف ريال.— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) August 14, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/ovfVE381Tp
، فيديو "في قبضة رجال الأمن" يكشف تفاصيل عدد من الضربات الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو "في قبضة رجال الأمن" يكشف تفاصيل عدد من الضربات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.