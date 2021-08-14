السعودية | “الصحة” تُسجل 11 وفاة و609 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 609 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 537983 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8399 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 522009 حالات، لافتة إلى أن هناك 7575 حالة نشطة حالياً، من بينها 1360 حالة حرجة.