شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تطلق برنامج التسريع الأكاديمي للموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديميِّ لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: لأنك موهوب ، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفِّزة داعمة للإبداع والابتكار.

وثمَّن رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب الدعم والعناية اللذين تحظى بهما جامعة أم القرى من قِبَل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية، منوَّهًا بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

وأكَّد أ.د. معدي آل مذهب أن برنامج التسريع الأكاديميِّ للمقررات الدراسية يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويُعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا على مرونة نظام التعليم بجامعة أم القرى؛ وفق أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أنه يسمح للطالب الجامعيِّ بالتقدم في دراسته الجامعية وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية.

بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي أن هذا البرنامج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب وإعطاء الفرصة لمن لديهم استعداد فائق، من خلال الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، تلبيةً لحاجات الموهوبين والمتفوقين في تحصيلهم الدراسي، وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع المستجدات الحديثة، إضافةً إلى كفاءة إنفاق موارد الجامعة.

وبين د. الزائدي أن مخرجات البرنامج تكمن في اختصار المدة الدراسية للطالب، وتقليص تكلفته الدراسية، وإعداد طلاب مؤهَّلين بكفاءة عالية ، قادرين على مواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، والتكيف مع المستجدات، وتطوير مهاراتهم مواكبةً للمعارف المتقدمة، وتوظيف المعلومات و تطبيقها عمليًّا.

وكشف عميد القبول والتسجيل د. خالد الثقفي آلية قبول الطلبة في برنامج التسريع الأكاديميِّ بأن يكون المتقدم من طلاب جامعة أم القرى، وأن يجتاز المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج التسريع الأكاديمي، مع التقيد بتنفيذ إجراءات البرنامج، والتسجيل لاختبارات المقررات الدراسية لبرنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس، وحضور البرنامج التمهيدي الافتراضي للتعريف بمقررات التسريع الأكاديمي، ودخول اختبارات مقررات برنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس.

وأضاف د. الثقفي أن البرنامج في مرحلته الأولى سيتم تطبيقه على الخطط الدراسية للسنة الأولى المشتركة، ومن ثم على جميع الخطط الدراسية النظرية والعملية ضمن برنامج التحول البرامجي الشامل للجامعة.