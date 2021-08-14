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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".
وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".
وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 02:50 PM
تعهّد بمعالجة تداعيات الأزمة المالية"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".
وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".
وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".
، "عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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