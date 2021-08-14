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"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تعهّد بمعالجة تداعيات الأزمة المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".

وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 02:50 PM

تعهّد بمعالجة تداعيات الأزمة المالية

"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".

وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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