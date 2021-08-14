، فيديو مرعب من سيول اليمن.. تهور سائق سيارة النساء انتهى بكارثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعالى صراخ النساء لحظة محاولة إنقاذهن

تَسبب تهور سائق يمني أمس الجمعة، في كارثة لسيارة تحمل العديد من النساء والأطفال؛ وذلك وسط السيول التي غمرت مرتفعات منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوبي محافظ إب، حين حاول السائق عبور منطقة مجرى السيل رغم المخاطر والتحذيرات ممن حوله.

وحسب موقع "عدن نيوز"، توفيت امرأة وطفلة، وأصيب طفل آخر، الجمعة، عندما جرفت سيولُ الأمطار سيارةً كانت تُقل العديد من النساء والأطفال في أحد مرتفعات منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوبي محافظ إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط اليمن.

وذكرت مصادر يمنية أن المرأة المتوفاة هي زوجة المواطن محمد هزاع قاسم إسكندر، والطفلة الأخرى البالغة من العمر 10 سنوات هي ابنة أختها، كما أصيب ابن الأم المتوفاة جراء الحادثة.

وأظهر الفيديو مجرى سيل جارف، وقد وقفت سيارة على جانب الطريق، وفجأة اقتحم السائق مجرى السيل بالسيارة، وعبر المجرى حتى توقف قبيل النهاية، وبعدها انقلبت السيارة على جانبها وجرفها السيل القوي.

ويُظهر الفيديو صراخ وعويل النساء لحظة محاولة إنقاذهن من الغرق في الحادثة.

وكشف الفيديو فشل محاولة إنقاذ المرأة والطفلة من السيول، قبل أن يتم العثور على جثتيهما وقد فارقتا الحياة؛ بينما تمكّن الأهالي من إنقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متن السيارة.

وأثارت مقاطع الفيديو حالة من الاستياء والغضب جراء تهور السائق، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وأيضًا لعدم وجود جسر في المنطقة تفاديًا لحوادث أخرى مشابهة.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عدة محافظات يمنية، تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.