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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.
وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.
وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.
صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-14
كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.
وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.
وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:34 PM
كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.
وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.
وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.
، صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
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