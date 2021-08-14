شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوضح موقف المواطن والمقيم من تغيير رقم الجوال خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال تطبيق توكلنا أن المواطن والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم الجوال خارج السعودية ؛ لأنه مرتبط بمنصة أبشر.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة.

وأوضح توكلنا أن خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت تتضمن توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا، وتحديد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا، الإجابة عن الأسئلة الصحية، اختيار مركز التطعيم والوقت، تأكيد الموعد.