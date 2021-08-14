شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأرصاد" تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

حذر مختص التوقعات في الأرصاد، عقيل العقيل، اليوم السبت، من العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية.

وأوضح عقيل العقيل، أنه وصلت درجة الحرارة التي تم رصدها أمس في مدينة الدمام 51 درجة مئوية، متوقعًا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على القطاع الشرقي للمملكة.

وأكد مختص التوقعات بالأرصاد، أنه يود لفت انتباه من يعملون خارج المنازل أو المكاتب أو تتطلب طبيعة عملهم الخروج في ساعة الظهيرة أن درجات الحرارة بالفعل عالية وقد تسبب الإجهاد الحراري لذلك يرجى الانتباه.