شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ذئب يهاجم أغنام مواطن بإحدى قرى أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

هاجم ذئب فجر اليوم السبت أغناماً في إحدى المزارع ، بقرية كساب التابعة لمحافظة أضم.

وقال المواطن أنه عند ذهابه صباح اليوم لمزرعته وجد أن الذئب قد أجهز على اثنتين من أغنامه، بينما ثالثة قد فقأ بطنها وتركها تصارع الموت، مضيفًا أنه قد أصاب أخرتين بإمساكهما من الحلق ولكن أفلتتا منه.

والجدير بالذكر، أن الذئاب قد هاجمت وافترست العديد من الأغنام في القرية والقرى المجاورة لها، بين الفينة والأخرى، وقد أدت تضاريس المحافظة الجبلية إلى تزايد أعدادها.

ويُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات، مثل النمر العربي، الوشق، الذئب، الضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة.