شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تلقي جرعتي كورونا يعجل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري أمراض معدية، الدكتور خالد غليلة، اليوم السبت، أن تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد يعجل بنهاية الجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر بالمملكة.

وقال الدكتور خالد غليلة، أنه يتوقع مع زيادة عدد اللقاحات وزيادة أخذ الجرعتين لكل أفراد المجتمع ولمن هم عمرهم من 12 عامًا وكبار السن، سيكون هناك تغييرًا في المنحنى الوبائي في خلال 3 إلى 6 أشهر، بحسب "الإخبارية" .

وأوضح استشاري الأمراض المعدية، أن الحالات الخطيرة بدأت تقل وكلما قلت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات والحالات التي بالعناية المركزة فهذه مؤشرات تدل على نهاية الجائحة.