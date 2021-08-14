بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع موعد نهاية جائحة كورونا بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد عليلة، إنَّ تلقِّي جرعتين من لقاح كورونا لكل أفراد المجتمع، يعجل بنهاية الجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر بالمملكة.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية لقناة الإخبارية، أن شمول التطعيم لفئة 12-18 سنة وكبار السن وباقي أفراد المجتمع، سيؤدّي إلى تغيير في المنحنى الوبائي وهو ما تمَّت ملاحظته خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أنَّه كلما انخفضت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات وحالات العناية المركزة، كان ذلك مؤشرًا على نهاية الجائحة.

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