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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يتوقع موعد نهاية جائحة كورونا بالسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد عليلة، إنَّ تلقِّي جرعتين من لقاح لكل أفراد المجتمع، يعجل بنهاية الجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر بالمملكة.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية لقناة الإخبارية، أن شمول التطعيم لفئة 12-18 سنة وكبار السن وباقي أفراد المجتمع، سيؤدّي إلى تغيير في المنحنى الوبائي وهو ما تمَّت ملاحظته خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أنَّه كلما انخفضت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات وحالات العناية المركزة، كان ذلك مؤشرًا على نهاية الجائحة.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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