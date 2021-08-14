صحة عسير: 453 ألف مستفيد من عيادات «تطمن»

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الشؤون الصحية بمنطقة عسير أن (453908) أشخاص استفادوا من خدمات عيادات (تطمن) منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأضافت صحة عسير -عبر تويتر- أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز (تأكد) في مدينة أبها، بلغ (666659) مستفيدًا منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

كانت صحة عسير قد أوضحت -في وقت سابق- أن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، تمكن من إجراء نحو 100 عملية جراحية خلال عام.

وأشارت إلى أن العمليات تنوعت بين عمليات إصابات الدماغ، وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي.

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