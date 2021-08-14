تنبيهان من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على الباحة ونجران

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.