59.4 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و96.8% نسبة التعافي بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا بالخليج بلغت أكثر من 59.4 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 96.8%.

وذكر المركز -عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة (2,441,735) يما بلغ عدد حالات التعافي (2,374,378)، وبلغ عدد حالات الوفاة (18,724) حالة.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات المعطاة بلغ (59,450,431) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.8%، فيما بلغت نسبة التعافي بدول مجلس التعاون الخليجي 97.2%.

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