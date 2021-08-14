القيادة ترسل برقيات تهنئة إلى رئيسي كوريا والكونغو وأمير ليختنشتاين

الرياض - محمد عبدالله - هنأت القيادة الرشيدة رئيس كوريا بذكرى يوم تحرير بلاده، ورئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده، كما هنأت أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، أعرب فيها الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، أعرب فيها الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب فيها الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى أمير إمارة ليختنشتاين، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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