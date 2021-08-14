هيئة الزكاة: توزيع التركة على الورثة يستثنيها من الضريبة

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم فرض ضريبة التصرفات العقارية على التركة عند بيعها، إلا في حالة واحدة وهى توزيع التركة على الورثة.

وأضاف حساب «اسأل الزكاة والضريبة» التابع للهيئة -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة، أما في حال البيع يتعين على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف العقاري وتعبئة البيانات المطلوبة والإفصاح عن طبيعة التوريد العقاري».

وأشارت إلى أنه يتم إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة البيع وتسدد قبل الإفراغ.

وقال المواطن في استفساره: ورثة أرادوا بيع أرض زراعية، فهل عليها ضريبة؟

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