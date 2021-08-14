حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع، حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «في حال وجود سجل تجاري للتابع لا بد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على (حفظ)».

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم احتساب السجل التجاري من ضمن دخل الاسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي اضغط هنا

جاء ذاك ردًا على استفسار من مواطنة، قالت فيه: إنها تابع لزوجها في البرنامج، فهل لو استخرجت سجلًا تجاريًا سيؤثر ذلك على حساب المواطن؟

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