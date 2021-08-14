، العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط ،

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يجري رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت تحريات مكثّفة عن سبب وفاة سيدة عثر عليها قريب لها جثة بلا ملامح داخل شقتها، بعدما شوّهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.
وذكرت صحيفة «الرأي»، أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجّه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يُجب عليه أحد، فاضطر إلى كسره؛ ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوّهت.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجّحوا أن قططاً كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه؛ ما أدى إلى كشف عظامه، وتم إبلاغ النيابة العامة».
وتابع المصدر أن «النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحرّي للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية».
العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القططصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
يجري رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت تحريات مكثّفة عن سبب وفاة سيدة عثر عليها قريب لها جثة بلا ملامح داخل شقتها، بعدما شوّهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.
وذكرت صحيفة «الرأي»، أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجّه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يُجب عليه أحد، فاضطر إلى كسره؛ ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوّهت.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجّحوا أن قططاً كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه؛ ما أدى إلى كشف عظامه، وتم إبلاغ النيابة العامة».
وتابع المصدر أن «النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحرّي للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية».
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
12:09 PM
النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية وجارٍ التحرّي عن سبب الوفاة
يجري رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت تحريات مكثّفة عن سبب وفاة سيدة عثر عليها قريب لها جثة بلا ملامح داخل شقتها، بعدما شوّهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.
وذكرت صحيفة «الرأي»، أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجّه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يُجب عليه أحد، فاضطر إلى كسره؛ ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوّهت.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجّحوا أن قططاً كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه؛ ما أدى إلى كشف عظامه، وتم إبلاغ النيابة العامة».
وتابع المصدر أن «النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحرّي للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية».
، العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط ،
المصدر : الخليج 365
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