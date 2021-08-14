- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.
اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-14
ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:03 AM
إدارة الكوارث والطوارئ وفرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود
ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت ثلاث ولايات شمال تركيا إلى 40 شخصًا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم في بيان أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات قاستامونو وبارتين وسينوب، ارتفعت إلى 40 شخصًا؛ 34 منهم في قاستامونو، و6 آخرون في سينوب، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن شخص مفقود في ولاية بارتين، فيما لا يزال 9 أشخاص يتلقّون العلاج في المستشفيات.
، اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اجتاحت 3 ولايات.. ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات تركيا إلى 40 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.