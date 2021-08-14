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فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.. وصلت في الدمام إلى 51

أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.

ووفق فيديو لقناة الإخبارية لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 12:45 PM

بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.. وصلت في الدمام إلى 51

فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.

ووفق فيديو لقناة الإخبارية لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
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، فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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