، فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.. وصلت في الدمام إلى 51

أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.

ووفق فيديو لقناة الإخبارية لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.

فيديو | #الأرصاد تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية#الإخبارية pic.twitter.com/eyultof2WI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)