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أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.
ووفق فيديو لقناة الإخبارية لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | #الأرصاد تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية#الإخبارية pic.twitter.com/eyultof2WI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 12:45 PM
بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.. وصلت في الدمام إلى 51فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية
أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.
ووفق فيديو لقناة الإخبارية لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | #الأرصاد تحذر من العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية#الإخبارية pic.twitter.com/eyultof2WI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021
، فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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